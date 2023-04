E-sport: «Je suis très impatiente de caster ce tournoi à Yverdon»

Nina, qu’est-ce qui te plaît dans «Marvel Snap»? C’est un jeu de cartes vraiment fun. Les parties durent entre 3 et 5 minutes, ce qui permet d’y jouer sur mobile n’importe quand. Mais il est aussi très compétitif à haut niveau, car il faut maîtriser le gameplay en sachant s’adapter à toutes les situations.

Comment es-tu devenue streameuse?

J’ai découvert Twitch durant les confinements. Je me suis dit «pourquoi pas me lancer?» mais j’ai attendu d’avoir un bon niveau d’abord sur «Hearthstone Battleground», puis sur «Marvel Snap». Je joue essentiellement des decks innovants et inhabituels, sympas à regarder.