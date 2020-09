Procès Charlie : Les accusés émus face au «courage» des victimes

Le procès des attentats survenus en janvier 2015 à Paris se poursuit. Les accusés se sont tous désolidarisés des actes terroristes tout en saluant le courage des victimes.

Les accusés présents au procès des attentats de janvier 2015 en France se sont affirmés «émus» vendredi par le récit des proches des victimes et des survivants de la tuerie de Charlie Hebdo, disant «condamner» les attentats et le terrorisme.

«J’aimerais présenter mes condoléances aux familles: j’ai été impressionné par leur courage et leur dignité», a assuré Miguel Martinez, accusé d’avoir aidé l’un des tueurs, Saïd Kouachi, à se procurer des armes.

«Semaine bouleversante»

«Je suis musulman et je ne comprends pas pourquoi on tue au nom de Dieu, au nom du prophète, je ne comprends pas… On ne tue pas parce qu’on a fait un dessin, ça ne rentre pas dans ma tête», a abondé Metin Karasular, visiblement ému.