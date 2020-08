Cyclisme «Je suis très reconnaissant d'être en vie»

Le sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen a donné de ses nouvelles mardi, quinze jours après sa grave chute sur le Tour de Pologne.

«Les médecins et les infirmières à Katowice m'ont sauvé la vie et je leur en suis reconnaissant. J'ai été opéré pendant cinq heures et cela m'a donné une chance de rester vivant. C'était une période difficile pour moi aux soins intensifs car j'avais peur de ne pas survivre», a déclaré Jakobsen, victime de nombreuses fractures au visage et au crâne.