Charlie Plummer médite pour garder son équilibre

J’ai grandi dans une famille d’artistes et je ne me suis jamais posé la question de savoir si je voulais faire autre chose. Dans mon enfance, j’ai souvent changé d’école en fonction des jobs de mes parents. À 10 ans, j’ai commencé la comédie professionnellement. Et à l’âge de 12 ans, j’ai tourné dans «Granite Plats», une série dont mon père, John, était l’un des scénaristes et ma mère, Mia Ouest, l’une des actrices.