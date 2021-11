Finn Wolfhard est un danger au volant

J’ai passé l’audition sans savoir que c’était pour ce film (rires). Je suis fan de Jason Reitman qui a réalisé notamment «Tully» avec Charlize Theron et «Up in the Air» avec George Clooney. On m’a demandé de m’enregistrer sur une vidéo pour réciter des répliques. C’est seulement ensuite qu’on m’a dit que c’était pour chasser les fantômes. C’est un bonheur car j’ai grandi avec les anciens films. Mon père connaissait par cœur les répliques de l’original.

Je suis un danger au volant, ce qui est plus que paradoxal quand on me voit en train de conduire le véhicule du film. Quand j’ai lu le scénario et découvert que je devais piloter le Ecto-1, je me suis inscrit au permis de conduire… mais j’ai échoué deux fois de suite! Un jour sur le plateau, on m’a jeté les clés en mains en me disant de m’installer au volant. Heureusement je n’ai conduit que quelques centimètres pour faire semblant (rires). Et près de 3 ans après la fin de ce tournage, je n’ai pas honte de dire que je n’ai toujours pas mon permis (ndlr: Il fait un clin d’œil). Vive les transports en commun!