Genève – «Je suis un salaud, ce que j’ai fait est grave», avoue l’ex-golden boy

Plastique, sport et électricité

Après un an passé à l‘ombre au Luxembourg, où il a été condamné en 2016, impossible pour F.G. de se refaire une place au soleil dans la finance. Marié et père de trois enfants, le Français a depuis multiplié les emplois. Autoentrepreneur, il a été actif dans le plastique au Congo, dans le négoce de fruits et légumes mais surtout dans l’évènementiel, en France. Un domaine où il collabore avec son épouse, pour l’organisation de camps de sport, entre autres. Il est aussi salarié dans une entreprise d’électricité, en tant que chargé d’affaire. Le prévenu touche quelque 4000 euros par mois, sans compter les revenus de sa femme. C’est très loin des fastes d’antan. C’est bien plus que la majorité des habitants de l’Hexagone.