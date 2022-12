Aéroport de Zurich : «Je suis un terroriste, vous allez mourir»: le voyageur puni par la justice

Une gifle à une femme, des crachats, des coups de pied, des insultes et, pour couronner le tout, la déclaration, hurlée à tue-tête en anglais: «Je suis un terroriste, vous allez tous mourir!» Ces méfaits sont ceux d’un Suédois, à bord d’un avion de la compagnie Swiss en août de cette année. Alors que les passagers embarquaient encore, l’homme s’est illustré par son attitude agitée et menaçante. L’avion, à destination de Göteborg, en Suède, est parti sans lui, l’homme ayant notamment agressé le membre de l’équipage qui voulait le guider vers la sortie.

L’homme, qui n’est pas domicilié en Suisse, a été arrêté, détenu pendant deux jours puis libéré. Mais la justice ne l’a pas laissé partir indemne, comme l’écrit la «NZZ» mardi. Il vient d’être condamné, via une ordonnance pénale, à une peine de 120 jours-amende à 30 francs, à une amende de 1500 francs et aux 800 francs de frais de procédure, notamment pour menaces alarmantes pour la population, lésions corporelles simples, injures et voies de fait.