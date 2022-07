Alizé Oswald: Je suis une enfant du Paléo

Alizé Oswald d’Aliose : «Je suis véritablement une enfant du Paléo»

Chaque année, des personnalités convergent vers la plaine de l’Asse. La chanteuse Alizé Oswald, moitié d’Aliose, en fait partie.

Ayant grandi à Nyon (VD), on peut dire que je suis véritablement une enfant du Paléo. J’y suis allée très jeune et quasi chaque année depuis lors, en tant que festivalière, mais aussi comme bénévole au service de presse ou encore comme artiste. J’ai rapidement transmis le virus à Xavier.

L’ambiance unique et pas prétentieuse du festival, l’énergie qui se dégage, la diversité de la programmation et être encore sur le dancefloor quand le soleil se lève…

Impossible d’articuler un chiffre. Peut-être une vingtaine de fois! Dont deux en tant qu’artiste, avec Aliose, en 2011 et 2016, sans doute les plus savoureuses.

Il s’agit d’un rendez-vous incontournable de l’été pour les artistes comme pour le public. Tout le monde connaît le Paléo, même à l’étranger! L’une des premières questions qu’on nous pose lorsqu’on apprend qu’on vit de notre musique est: «Tu as fait le Paléo?» On a vu le vide qu’a laissé son annulation ces deux dernières années. On va au Paléo pour écouter de la musique, mais aussi pour faire la fête, retrouver des amis, rencontrer de nouvelles têtes. L’aspect social du festival est au moins aussi important que l’aspect musical. Tous les styles sont représentés, et ça aussi, c’est précieux.