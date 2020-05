Camille Froment

«Je suis vraiment très heureuse»

La starlette Camille Froment connaît enfin le bonheur dans les bras du rappeur Dadinho Leybou. Et cela même si cela provoque beaucoup de jalousie…

Jusqu’à présent, Camille Froment n’a pas eu de chance dans sa vie sentimentale. Maltraitée physiquement et psychologiquement par son ex, il y a un an, la Française de 23 ans révélée dans «Les Marseillais» a vécu un enfer. Or, tout a changé pour la candidate de téléréalité depuis qu’elle est en couple avec le rappeur marseillais Dadinho Leybou. Camille, qui a officialisé leur relation sur Instagram le 1er janvier 2020, est enfin épanouie. «Je suis vraiment très heureuse. Je pense que si on t’a fait du mal dans ta vie, à un moment donné tu vas être heureux. C’est ce qui s’est passé pour moi», a-t-elle confié au blogueur Sam Zirah.

Des messages malveillants

Pour le moment, tout se passe bien avec son nouveau chéri, et cela même si cette romance ne plaît pas à tout le monde. «J’ai peur parce que les gens sont un peu jaloux», a-t-elle avoué. Camille a en effet reçu des messages de personnes lui disant que Dadinho la trompe, mais elle n’y croit pas une seconde. «Les gens sont prêts à inventer tout et n’importe quoi pour casser notre couple. Je sais qu’il n’est pas comme ça. Heureusement que j’ai un mec qui s’en fout de tout ça», a-t-elle expliqué. En plus d’être son chéri, Camille le considère comme son meilleur ami: «Il me fait tellement rire et c’est quelqu’un de bienveillant. On se complète. J’aime trop quand il me fait écouter ses morceaux quand il sort de son studio!» Même si elle ne peut pas savoir si Dadinho sera «l’homme de sa vie», la jeune femme est sûre qu’elle fera «un très long chemin avec lui». «Je suis mieux avec lui qu’avec n’importe qui d’autre que j’ai pu avoir dans ma vie», a-t-elle assuré.