Football – «Je suis Zakaria, pas Pogba»

L’international suisse Denis Zakaria (en rouge) retrouvera Sandro Tonali (AC Milan, à dr.) en championnat de Serie A. AFP

La comparaison est tentante: le gabarit, les longues cannes, la capacité à casser des lignes balle au pied. Et désormais, le maillot de la Juventus sur les épaules. Mais Denis Zakaria entend bien échapper au parallèle, histoire de ne pas s’y enfermer: «Je suis Zakaria, pas Pogba», a-t-il tranché net mercredi. Non sans un certain espoir: «On sait ce que Pogba a fait à la Juve, j’espère avoir le même succès que lui. Je donnerai le meilleur de moi-même pour la Juve.»

Voilà le Genevois introduit à son nouveau public. L’international suisse de 25 ans a été présenté ce mercredi à la presse, à l’Allianz Stadium. Une curiosité forcément. Le Genevois arrive en Serie A avec un parcours échelonné, intéressant. Mais une réputation à parfaire. En conférence de presse, il a même dû se présenter: «Je suis un joueur qui aime aller de l’avant, qui aime récupérer le ballon, a-t-il dû expliquer. Je me vois comme un milieu complet, qui peut jouer en 6 ou en 8, peu importe. L’essentiel est d’aider mon équipe.» L’humilité, comme toujours. Le sourire, comme souvent.

9 minutes de présentation

Denis Zakaria à la Juventus, c’est forcément un petit événement. Pour lui, plus que pour le club bianconero, qui avait présenté la veille l’autre recrue de ce mercato hivernal. Un certain Dusan Vlahovic, attaquant de la Fiorentina qui a coûté plus de 70 millions d’euros à la Vieille Dame (contre seulement 4,5 pour Zakaria, plus 4,1 d’éventuels bonus). Les neuf petites minutes de conférence de presse auxquelles a eu droit l’ancien Servettien racontent l’intérêt plus que l’emballement. Pas de quoi s’offusquer. Au contraire.

«C’est comme un rêve pour moi, profite le milieu. La Juventus est un énorme club, c’est le club préféré de mon père. Je prends une bonne décision pour progresser. Le club m’a tout de suite fait une bonne impression, j’arrive dans une équipe plus forte, avec plus de qualités. Le coach (réd: Massimiliano Allegri) et les coéquipiers m’ont tout de suite très bien accueilli. Les deux premiers entraînements se sont très bien passés.»