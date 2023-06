The Crowded Room: Amanda Seyfried est zen comme jamais auparavant

Amanda Seyfried lors de la première de «The Crowded Room», le 1er juin 2023, à New York. AFP

Dans la minisérie, disponible sur Apple TV+, Amanda Seyfried donne la réplique à Tom Holland. L’actrice américaine de 37 ans incarne Rya, une psychologue confrontée à un jeune homme aux multiples personnalités accusé d’être l’auteur d’une fusillade. Un rôle intense qui ne l’a pas empêchée de s’amuser sur le tournage et de cultiver sa nouvelle vie.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce rôle?

Je venais de jouer un personnage très différent (ndlr: Elizabeth Holmes dans «The Dropout») et depuis toujours j’aime me diversifier. Rya est quelqu’un qui a beaucoup de compassion, une mère avec ses propres emmerdes à la maison qui doit faire prendre conscience de sa vérité à ce jeune. Et puis j’adore «Dateline», un magazine d’info à la télé consacré aux crimes.

Le récit est centré sur des entretiens entre Rya et Danny, incarné par Tom Holland. Comment ça s’est passé entre vous?

Tom et moi avons passé beaucoup de temps ensemble dans la même pièce, donc on a essayé de rendre ça intéressant. J’ai amené mon chien sur le tournage et lui ses amis. C’était fun même si le fait de tourner les scènes dans le désordre était parfois déroutant. On se demandait: «Mais on en est où dans l’histoire?»

Vous avez aussi amené sur le tournage des œufs de votre ferme pour vos collègues.

Ma ferme est mon refuge, un lieu où je me sens enfin chez moi parce que je passe ma vie à voyager. Mon mari (ndlr: le comédien Thomas Sadoski, qui joue aussi dans la minisérie) et moi ne sommes pas parents depuis longtemps. Avant, on enchaînait les jobs, mais maintenant j’ai besoin d’un meilleur équilibre entre le boulot et ma vie privée. Et j’ai trouvé ça en abondance.

C’est-à-dire?