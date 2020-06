Suisse orientale

«Je te découperais volontiers en schnitzel»

Un Alémanique a été condamné pour avoir menacé de tuer et manger une défenseure des animaux dont il ne partage pas le point de vue.

Édith Zellweger est très connue en Suisse alémanique pour son engagement en faveur de la cause animale.

Edith Zellweger s’engage depuis plus de trente-cinq ans pour le bien des animaux. La Saint-Galloise de 65 ans est très connue en Suisse alémanique. Elle fait régulièrement les gros titres de la presse, même parfois en Suisse romande. En 2010, elle avait notamment fait beaucoup parler d’elle après avoir débusqué un zoophile sur le Net . Très médiatisée, la sexagénaire est habituée à encaisser des critiques. Selon «Blick» , un de ses opposants est néanmoins allé trop loin.

Interrogée par le journal alémanique, elle explique: «On a proféré des menaces à mon égard que j’ai prises très au sérieux. L’auteur est une bombe à retardement.» La personne en question est un Alémanique de 35 ans, qui n’a pas apprécié la campagne de castration de chats et chiens errants qu’Edith Zellweger a lancée en janvier dernier.

«Facile de chasser les personnes stupides»

Le trentenaire avait notamment écrit sur Facebook: «Ce projet est ridicule. J’adorerais te découper en schnitzel. Ce n’est pas du satanisme, mais de la simple curiosité.» Il avait aussi publié le commentaire suivant: «Ton nom figurerait tout en haut du menu. C’est facile de chasser et éliminer les personnes stupides. Tu ne manquerais sûrement à personne.» Le trentenaire vient d’être condamné via ordonnance pénale pour insultes et menaces. Interrogé par «Blick», il se défend: «C’était du sarcasme! Je ne suis pas un cannibale. Je voulais l’intimider, c’est tout. Ce n’était pas du sérieux.»