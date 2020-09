Italie : «Je te maudis!»: une femme agresse Salvini

Le leader de l’extrême droite italienne a été bousculé par une jeune femme originaire du Congo, mercredi en Toscane.

Matteo Salvini, leader de la Ligue (extrême droite), a été pris à partie mercredi en Toscane par une jeune femme noire qui lui a arraché son masque, un bouton de chemise et le rosaire qu’il portait au cou. Salvini, dont le parti est fortement opposé aux immigrés et qui a construit sa fortune électorale sur ce sujet, a été bousculé par la jeune femme originaire du Congo avant que le service d’ordre et la police n’interviennent. «Je te maudis!», lui a-t-elle crié.