États-Unis : «Je te promets, je m’en vais! Je ne vais pas t’embêter!»

Un randonneur a fait une rencontre pour le moins stressante avec un puma, jeudi dernier dans l’Utah.

Ce qui devait être une randonnée ressourçante s’est terminée dans le grand frisson. Jared Smith était en train de parcourir les sentiers du Big Cottonwood Canyon (Utah) jeudi dernier, quand un puma a soudainement fait son apparition à quelques mètres de lui. «Je me trouvais à un peu plus d’un kilomètre du parking quand j’ai entendu quelque chose sur le côté du chemin», raconte l’Américain à FOX 13 . En voyant l’animal surgir, Jared a été pris d’un sursaut.

«Il n’arrêtait pas de dire à quel point il avait eu peur»

«De temps en temps, le puma bondissait, montrait ses dents et donnait des coups de pattes et de queue (…) Si vous regardez la vidéo en entier, vous pouvez entendre ma voix se briser à ces moments-là parce qu’il me faisait peur», témoigne le randonneur. Jared pense avoir eu affaire à une femelle qui cherchait à protéger ses petits. «Une fois que j’ai senti qu’elle n’était plus proche de moi, j’ai commencé à courir sur le sentier en essayant de prendre le plus de distance possible», raconte l’Américain.