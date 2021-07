Festival de Cannes - «Je travaille et je me lave avec Mylène Farmer»

«Elle n’est pas belle. Elle est juste magnifique». Lorsqu’elle est lancée sur son sujet préféré, Hélène ne touche plus terre. Il faut dire que l’univers de Mylène Farmer l’accompagne depuis une bonne vingtaine d’années, depuis une soirée durant laquelle elle a eu une révélation: «J’étais chez des amis. Je l’ai vue dans un de ses concerts à la télévision, et je n’ai pas quitté l’écran de toute la soirée», rit-elle.

Pas loin d’elle

Depuis, l’ange roux fait partie intégrante de son quotidien: «Je me lave, je conduis et je travaille avec Mylène. Je suis aide-soignante à l’hôpital de Cannes et quand ils le souhaitent, je fais écouter des chansons à mes patients pendant les soins. Ils sont ravis.»