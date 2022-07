Johan Djourou trouve l’être humain fascinant

Johan Djourou est l’animateur de la troisième saison de «Face au miroir», dont les 12 épisodes seront diffusés chaque samedi sur notre site. DR

Depuis l’arrêt de sa carrière de footballeur international suisse, en 2021, Johan Djourou est devenu consultant pour RTS Sport. Le Suisso-Ivoirien de 35 ans anime aussi l’émission «Face au miroir» où il reçoit des personnes ayant eu des parcours de vie bouleversants, mais qui en ressortent grandis. Le premier épisode de la troisième saison de ce programme hors du commun sera diffusé dès samedi 9 juillet 2022, sur notre site.

De quoi parle de votre podcast?

Ce sont des récits de vie qui sont rapportés depuis maintenant deux ans. Je trouvais souvent que l’on donnait beaucoup trop d’importance à certains titres comme le mien par exemple, footballeur professionnel, ou d’autres comme banquier ou avocat qui sont des métiers assez haut placés et qu’on oubliait tous ces autres gens qui ont des histoires de vie incroyables. «Face au miroir» permet donc d’avoir des discussions autour de ces cheminements où l’on voit une résilience et un courage, parce que le parcours de ces personnes n’a pas été simple.



Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité, après le football?

Même pendant ma carrière de footballeur, j’ai toujours eu ce côté humaniste. J’étais déjà dans le partage. Ce qui m’a poussé à faire cette émission, c’est qu’en tant qu’être-humain, on a souvent des restrictions. On se demande si on va être jugé négativement si on parle de notre passé ou de notre présent. Et ces jugements ne font pas avancer la société, ils la font régresser. Dans cette émission, des gens courageux témoignent de leurs expériences. Souvent, on retrouve dans les commentaires de chaque épisode des personnes ayant vécu les mêmes situations et qui n’ont pas osé en parler. Du coup, ils nous remercient car cela les aide beaucoup.

Comment trouvez-vous des personnes prêtes à témoigner de trajectoires compliquées?



Au tout début, c’était surtout par le bouche-à-oreille. Des gens de mon entourage sont aussi venus naturellement car ils avaient besoin de parler de leur histoire. Souvent, on est arrivé au bon moment, car il y avait des gens qui avaient vécu des expériences difficiles et qui n’en avaient jamais parlé jusqu’alors. Après la diffusion de la première saison, des personnes se présentaient d’elles-mêmes pour participer à l’émission.

Quels seront les thèmes abordés dans cette nouvelle saison?

Ils seront particulièrement intéressants. Il y aura notamment un jeune homme en surpoids, victime de grossophobie alors qu’il se trouvait aux Bains de Saillon. Une personne lui a demandé s’il n’avait pas honte d’être là. En me mettant à sa place, je me dis que ça doit être affreux de subir ça. On a aussi reçu la maman d’un enfant autiste qui a été drogué en unité d’accueil parce qu’il avait été un peu turbulent, un jour. Son témoignage est très poignant. Il y aura également un jeune migrant qui a traversé la mer et le désert pour venir en Europe. Son histoire est tellement folle.

Le fait de rencontrer ces personnes vous a-t-il ouvert l’esprit?



Totalement. J’avais déjà de bonnes bases au niveau de la compréhension psychologique. Depuis que je fais cette émission, j’ai constaté que l’être humain est unique et tellement fascinant. On ne peut jamais connaître une personne avant qu’elle ne raconte ce qu’elle a vécu. On ne perçoit juste qu’une façade de cette personne qui va sourire mais qui va souvent cacher des souffrances. Grâce à cette activité, je me sens beaucoup plus libre de ce que je peux ressentir ou vivre. Je ne me préoccupe plus du jugement des autres.

Vous avez donc une fibre sociale?

Mon histoire de vie fait que j’avais la force nécessaire pour rencontrer ces gens. Quand on parle de sensibilité, de vie un peu différente, je sais ce que c’est. Je suis un fils adopté, j’ai deux mamans, je suis parti de chez moi à l’âge de 16 ans pour aller faire du football à l’étranger… Tout ça m’a mis dans une bulle mentale où j’ai dû me débrouiller un peu tout seul et affronter certaines difficultés de la vie. Ce bagage m’a donné envie de transmettre le courage de ces personnes, car chaque être humain est à prendre à sa juste valeur.

Quel est le but de cette émission?