États-Unis

«Je tuerai tout le monde dans cet avion»

Un vol entre Seattle à Chicago a été perturbé par un individu «extrêmement défiant et physiquement agressif», samedi.

Devant des voyageurs oscillant entre stupeur, incompréhension et effroi, le passager poursuit persiste, ordonnant à l’assistance d’«accepter» et de «mourir au nom de Jésus». «L’homme est devenu extrêmement défiant et physiquement agressif pendant l’ascension», a fait savoir un porte-parole d’Alaska Airlines. Trois passagers, dont un représentant des forces de l’ordre, et une hôtesse de l’air ont pu maîtriser le fauteur de troubles.