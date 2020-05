Basketball

«Je vais aux Warriors», le compte d'une star piraté

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) a annoncé rejoindre Golden State sur Twitter. Une mauvaise blague.

«Je vais rejoindre les Warriors.» Ces quelques mots sur Twitter suivis de trois emojis ont enflammé la toile jeudi soir. Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui l'auteur de cette phrase, mais Giannis Antetokounmpo, l'ailier des Milwaukee Bucks. Avec près de 30 points et 14 rebonds par match, le Grec suscite forcément les convoitises. Ce d'autant plus qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avant de se retrouver agent libre.

Son frère, Kostas, a même précisé que Giannis s'était fait hacké son twitter, téléphone, mails et compte bancaire. «Il s'excuse pour tout ce qui a été tweeté et il sera de retour le plus vite possible. Les choses qui ont été dites par ce hacker étaient inappropriées et dégoutantes.»