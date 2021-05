France - «Je vais bientôt mourir, je vous dis au revoir»

La lettre est bouleversante, mais le ton utilisé par Axel Kahn se veut affectif et bienveillant. «Des croyants sincères qui ne doutent pas du royaume de Dieu sont submergés par la terreur lorsqu’elle s’annonce. Tel n’est pas mon cas. Je vais mourir, bientôt», a expliqué le célèbre professeur français dans un message intitulé «Le Bout du Chemin» publié sur les réseaux sociaux.

Le généticien de 76 ans, président de la Ligue contre le Cancer, est lui-même atteint d’un cancer incurable, comme il l’a expliqué en plusieurs paragraphes. «Je souris quand mes collègues médecins me demandent si la prescription d’un anxiolytique me soulagerait. De rien, en fait, je ne ressens aucune anxiété. Ni espoir - je ne fais toujours pas l’hypothèse du bon Dieu -, ni angoisse. Un certain soulagement plutôt», exprime-t-il en toute sérénité.