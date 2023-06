La DJ Fiona Kraft a hâte de mixer au Chocolate Festival

Fiona Kraft s’était produite au sommet de Cry d’Er, à 2200 mètres d’altitude, lors du Caprices Festival. Maxime Aliaga / Caprices Festival

En avril 2023, Fiona Kraft a fait sensation au Caprices Festival. Les amateurs de sonorités électroniques ont été envoûtés par le set groovy et chaleureux de la DJ. «J’en garde également un supersouvenir. C’était ma première fois en Suisse et j’ai été agréablement surprise par le public. Je l’ai trouvé très intéressant, assez ouvert et curieux», indique-t-elle. Tout comme à Crans-Montana (VS), la Française se produira l’après-midi à Lausanne. «De l’afro house à l’afro tech, mon registre est large et je ne mixe pas les mêmes sons si je suis programmée de jour ou de nuit, dans un club commercial ou au Watergate (ndlr: club réputé de Berlin). Sous le soleil du Chocolate Festival, je vais chercher à instaurer une atmosphère joyeuse», assure l’artiste. Comment s’y prendra-t-elle? «Avec mes sets très mélodiques, j’aime raconter des histoires. Je les commence en douceur. C’est un peu mystérieux. Ensuite, je m’enfonce davantage dans la profondeur. Le plus important, c’est qu’il y ait une âme dans ce que je propose, que mon voyage marque les esprits.»

Alors qu’elle est de plus en plus en vue sur la scène électronique, Fiona Kraft ne prend pas la grosse tête. «Sur les réseaux sociaux, certains estiment que j’ai réussi en voyant mes publications. Pour ma part, je pense que je suis encore au début de ma carrière, notamment parce que je n’ai pas sorti suffisamment de morceaux. La production est superimportante pour s’exprimer, transmettre un message et montrer qui l’on est», explique-t-elle. La productrice a dévoilé en avril 2023 «Flashback», un single de plus de 7 minutes, coupé par un break de synthé qui sonne très nineties. «C’est un clin d’œil. J’ai découvert la musique électronique à travers la house. Quant à sa longueur, c’est parce qu’en trois minutes, je n’ai pas le temps de raconter quelque chose. De plus, les longs titres permettent aux DJ qui les mixent de jouer avec, d’y introduire par exemple du vocal. C’est ce que faisait Black Coffee quand il passait mon track «Nomad», rappelle-t-elle.

DJ depuis une dizaine d’années, la Lyonnaise, qui entretient le mystère sur son âge, pratique le piano depuis son enfance. Son talent au clavier pourrait d’ailleurs un jour être intégré à ses prestations. «Mon manager aimerait que je propose un live. Pour l’instant, j’ai une petite appréhension par rapport à cette idée. Quand j’étais plus jeune, je ressentais la pression de mon père (ndlr: musicien) lorsque je jouais du piano, et je me mettais en échec chaque fois que je me produisais en public», confie Fiona Kraft.