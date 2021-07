Bosnie : «Je vais enterrer le crâne de mon frère, et il n’est même pas complet»

Les restes de 19 victimes du massacre de Srebrenica ont été mis en terre dimanche, 26 ans après ce génocide qui a fait plus de 8000 morts parmi les bosniaques musulmans.

Après une cérémonie d’hommages et une prière collective, les cercueils ont été portés par des hommes vers les nouvelles tombes.

Plus de 8000 victimes en cinq mois

En juillet 1995, cinq mois avant la fin de la guerre de Bosnie (1992-95), les forces serbes de Bosnie ont tué dans la région de Srebrenica plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques musulmans.

«Je vais enterrer le crâne de mon frère, et il n’est même pas complet», a confié à la presse Azir Osmanovic, peu avant l’inhumation des restes de son frère Azmir, qui avait 16 ans en juillet 1995.

«Avoir au moins un endroit pour prier»

En fuyant Srebrenica avec un groupe d’adolescents, Azmir s’est retrouvé dans un champ de mines. «Mon frère et deux autres garçons sont morts à cet endroit», a raconté Azir. Ses restes ont été récemment retrouvés et identifiés.

«J’ai décidé de l’enterrer cette année, pour avoir au moins un endroit où je pourrai prier pour lui. Je pense que, après toutes ces années, plus rien ne pourra être retrouvé», a-t-il expliqué.

Après une cérémonie d’hommages et une prière collective, les cercueils, recouverts d’un drap vert et d’un drapeau de la Bosnie de l’époque de la guerre, ont été portés par des hommes vers les nouvelles tombes creusées parmi des milliers de stèles blanches parfaitement alignées.

Plus de mille victimes recherchées

La plupart des victimes de ce massacre avaient été détenues, puis fusillées par centaines et enterrées dans des dizaines de fosses communes par les forces serbes de Bosnie, qui se sont emparées de la ville le 11 juillet 1995.

«C’est de plus en plus difficile de trouver de nouvelles fosses communes, alors que plus de mille victimes sont toujours recherchées», précise Almasa Salihovic, porte-parole du Centre mémorial.