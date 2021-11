Elle annonce sur Facebook qu'elle va tuer son petit ami

Italie : «Je vais faire quelque chose que jamais je n’aurais pensé faire»

Une Sicilienne de 37 ans a annoncé sur Facebook qu’elle allait tuer son compagnon, samedi soir. Elle est passée à l’acte peu après.

Samedi 30 octobre, 23h36 à Trapani (Sicile): Vanda, 37 ans, publie sur Facebook un premier post pour le moins inquiétant. «Ma famille me manque, je suis seule, cet être m’a conduite à l’exaspération. La police et les carabiniers semblent d’accord avec lui. Ce soir, je vais faire quelque chose que jamais je n’aurais pensé faire, je vous aime pardonnez-moi.» Deux minutes plus tard, l’Italienne poste une seconde publication tout aussi glaçante: «J’ai demandé de l’aide, ce sac à merde m’a détruite, la police et les carabiniers le défendent. OK très bien, je suis fatiguée et je n’ai plus rien à perdre.»