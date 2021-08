Vaud : «Je vais faire venir quelqu’un du Liban pour les abattre»

En pleine procédure de divorce, un quadragénaire syrien a publié une vidéo sur Facebook pour menacer sa femme et sa belle-famille. Une peine pécuniaire a été prononcée.

L’aigreur et la rancœur ont souvent cours dans les procédures de divorce. Cela a été le cas dans l’affaire qui a opposé un couple de Syriens arrivés en Suisse en 2015. Dès 2016, une procédure pour violences conjugales a été ouverte. L’épouse a demandé le divorce en mars 2019 et un jugement civil était prévu en décembre 2019. Mais un mois avant cette échéance, hors de lui, le mari a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il se montrait particulièrement menaçant envers sa belle-famille et son épouse. «Je vais me venger du plus grand au plus petit», a prévenu Ahmad* en arabe. Il a nommément désigné les deux frères de la plaignante comme destinataires de ses menaces. Quant à sa femme et au père de celle-ci, ils ont eu droit à quelques qualificatifs orduriers. Peu de temps après, Ahmad a reposté une vidéo, dans laquelle il a étalé ses malheurs. L’homme a également confié à des tiers son intention de faire venir quelqu’un du Liban pour abattre les frères de sa femme, précisant qu'il allait lui-même tuer son épouse quand leurs enfants seraient absents de la maison.