Amir Bageria«Je vais fêter mes 20 ans sur Zoom»

Dans la série américaine «Grand Army», Amir Bageria joue le rôle d’un étudiant gay à New York, qui dissimule son orientation sexuelle. DR

Dans la série «Grand Army» qui vient de démarrer sur Netflix, Amir Bageria incarne un jeune New-Yorkais qui cache son homosexualité par peur de la réaction de ses parents. À quelques jours de ses 20 ans, Amir Bageria est loin d’être un inconnu à la télé puisqu'il a tourné dans «Degrassi», le feuilleton canadien qui avait révélé Drake et Nina Dobrev.

«Euphoria» avec Zendaya suit la vie de jeunes étudiants en Californie. Peut-on dire que «Grand Army» est une série similaire mais à New-York?

La seule similitude est d’avoir des adolescents au cœur de l’histoire. «Grand Army» est le nom d'une très célèbre école de Brooklyn avec un énorme brassage d’origines, de cultures, de religions et de classes sociales chez les étudiants. Mon personnage est Siddhartha dont la famille vient du sous-continent indien. Il est l’un des meilleurs athlètes et est respecté par ses copains d’école mais il cache sa vraie sexualité. La mixité de «Grand Army» est l'originalité de la série. Chaque ado peut se reconnaître dans l’un des personnages.

Vous allez fêter vos 20 ans le 25 octobre 2020. Allez-vous organiser une grande fiesta entre amis?

Non, je vais rester un jeune responsable et ne pas créer un rassemblement de 100 personnes en pleine vague de Covid. J’habite toujours chez mes parents, mais nous avons la chance d’avoir une immense pièce au sous-sol comme cela se fait beaucoup au Canada. Avec les hivers rigoureux, la plupart des familles transforment le sous-sol de leur maison en pièce de divertissement. Nous avons un écran TV énorme, plusieurs canapés, un bar... Je vais fêter mes 20 ans sur Zoom. Mon meilleur ami viendra à la maison et on va sûrement se retrouver sur Zoom avec plein de potes et un cocktail en main pour célébrer mon anniversaire à distance. Je me rattraperai pour mes 21 ans (rires).

N’est-ce pas énervant d’avoir 20 ans et de rester confiné chez soi?

Je sais que plein de jeunes se plaignent de ne pas pouvoir s’éclater dans les bars ou les clubs et je les comprends. Mais je me dis que j’ai la vie devant moi et que je me rattraperai en faisant plein de voyages quand cela sera de nouveau permis.

Êtes-vous amoureux?