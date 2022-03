Thomas Solivérès double un lapin-poulet

Le Français de 31 ans adore les films d’animation et les comédies. imago images/PanoramiC

Il a démarré dans «Intouchables», a poursuivi avec «Les gamins», «Sales gosses», «Mon poussin», «Les aventures de Spirou et Fantasio», «Scènes de ménage»… Grand adepte de comédies, Thomas Solivérès prête aujourd’hui sa voix à Hopper. Mi-poulet, mi-lapin, ce fils de roi est obsédé par l’aventure. Lorsque son méchant oncle qui lorgne sur le trône s’échappe de prison, Hopper part à sa poursuite en compagnie de Meg la mouffette et d’Archie la tortue.

Vous aviez déjà doublé un personnage dans le film d’animation «En avant»: pourquoi avoir voulu répéter l’expérience?

Je suis friand de films d’animation et le travail qu’on fait dessus est très intéressant. On ne connaît pas l’histoire en entier, on la découvre au fur et à mesure. Par exemple, j’ai doublé certaines parties sans images, sur écran noir. L’exercice est réjouissant! En plus, j’ai huit neveux et nièces, donc je vais gagner des points dans ma famille en tant que «best tonton ever», et ça, ça me réjouit beaucoup!

Devez-vous travailler particulièrement votre voix et votre façon de parler?

Je la change un peu pour la rendre légèrement plus jeune, mais elle reste assez naturelle, ça vient sans réfléchir. En même temps, ce n’est pas simple de trouver le bon rythme, les bonnes labiales. Il y a de très grands acteurs de doublage, c’est un vrai métier.

Archie, Meg et Hopper vont enchaîner les péripéties. DR

Chloé Jouannet et Nicolas Maury font les voix des deux autres personnages principaux, respectivement Meg la mouffette et Archie la tortue: avez-vous beaucoup travaillé ensemble?

Pas du tout! Chacun double de son côté, on n’avait pas les mêmes plannings, donc on ne s’est même pas croisés. Et puis c’est hyperrapide de poser sa voix sur un long métrage, ça se fait en deux jours.

Seulement?

Oui, mais à temps plein, et on sort de là lessivé! Il faut y aller, ne pas être sur la retenue, il faut bouger avec le personnage, courir sur place s’il court, pour faire entendre l’essoufflement. Et là vous allez me demander si je ressemble au personnage, alors oui, je suis mi-poulet, mi-lapin! Non, mais en vrai, son manque de confiance et le côté un peu mal dans ses baskets, c’est assez moi.

Justement, vous avez commencé votre carrière très jeune; vous manquez encore de confiance?

Oui, aujourd’hui encore c’est un travail compliqué de croire en soi! En fait, au début, on est naïf, et plus le temps passe, moins on a confiance, étrangement.

Qu’est-ce qui vous plaît dans la comédie?

Faire rire, c’est ce qu’il y a de plus difficile, ça demande une grosse implication. Quand j’étais petit, j’adorais Robin Williams et Jim Carrey, qui peuvent faire rire puis pleurer en un quart de seconde. J’aime entendre les gens rire dans les salles. J’ai toujours voulu faire ça.

«Hopper et le hamster des ténèbres»