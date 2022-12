Igor Blaska en interview avant Bô Nouvel-An à Lausanne

Igor Blaska au Bô Nouvel-An : «Je vais jouer un set différent, avec plus de vocal»

Igor Blaska, DJ et copropriétaire du MAD, se produira au Bô Nouvel-An à Lausanne. 20 minutes, coprogrammateur de l’événement, vous fait découvrir tous les artistes de cette Silent Disco Géante.

Igor Blaska a de la bouteille. Le DJ s’est déjà produit plus de 3000 fois en public.

L’événement de clôture de Bô-Noël à Lausanne, qui a fait un carton en 2021 , se tiendra le 31 décembre 2022 sur la Place Centrale, débarrassée de ses travaux. Lors de cette Silent Disco Géante, dont la programmation a été en partie confiée à 20 minutes, une dizaine de musiciens, de personnalités de la Toile et de représentants de festivals fera danser et chanter le public pour qu’il passe un Bô Nouvel-An.

Pour mieux connaître le style de chacun, nous avons préparé une liste de question que nous avons adressée à tous les artistes. Leurs réponses sont à découvrir dans une série d’articles à paraître d’ici à l’événement. Celui-ci met en lumière Igor Blaska, organisateur de soirée depuis le début des années 1990 et copropriétaire du MAD de Lausanne depuis 1995. En tant que DJ, l’artiste né à Bratislava, en Slovaquie, s’est produit dans plus de 3000 événements.

Je vais jouer un set différent, avec plus de vocal et des sonorités mélodiques. Car les sensations du ressenti, des basses par exemple, ne sont pas là.

Oui. J’en ai fait quelques-unes et c’est très particulier.

Très populaire avec ma touche remixée. De la chanson française et de la pop UK actuelle remixée.

Quel est le titre que vous avez le plus honte d’aimer?

La chanson de «Titanic», «My Heart Will Go On» de Céline Dion.

«Freed from Desire» de Gala.

Un disque de Kiss sur cassette et mon premier vinyle, pour mixer, a été «Theme from S’Express» de S’Express.

Je vais sortir l’album «100% Blaska», best of de tous mes remixes, au début 2023. Sinon côté DJ, je jouerai en festivals et au MAD Club.