Affaire Delphine Jubillar : «Je vais la tuer, je vais l’enterrer et personne ne la retrouvera»

Les avocats de Cédric Jubillar, soupçonné d’avoir fait disparaître son épouse en décembre 2020, vont demander la remise en liberté de leur client. Or, de nouveaux éléments accablants ont fait leur apparition.

Dans cet enregistrement, il est question d’une phrase que Cédric Jubillar aurait prononcée devant sa mère, plusieurs semaines avant la disparition de Delphine. «Elle m’énerve. Je vais la tuer, je vais l’enterrer et personne ne la retrouvera», aurait déclaré le principal suspect. En garde à vue, Nadine a reconnu avoir entendu son fils prononcer ces mots, entre fin octobre et début novembre. La veille, Delphine et son mari s’étaient violemment disputés. «Sur le coup, je n’ai pas pris au sérieux», a assuré la mère du suspect.