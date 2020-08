il y a 1h

Genève «Je vais l’écraser comme une vieille m... avec ma Seat»

En 2017, un jeune a tué son rival amoureux en lui roulant dessus. Son

procès s’est ouvert lundi.

de Jérôme Faas

Une reconstitution a été ordonnée après le drame qui s’est déroulé sur ce parking de Meyrin. Franck Mentha

Le contraste entre l’horreur de l’acte et l’affligeante trivialité des raisons l’ayant entraîné est vertigineux. En juin 2017, A. a littéralement écrasé avec sa voiture le petit ami de son ex, qui l’obsédait encore. Cet être immature venait d’apprendre qu’elle entretenait une relation soutenue avec ce rival. Il est alors entré dans une colère noire, comparable, disent les experts, «à la rage d’un bébé qui n’a pas son biberon».

Soap opera juvénile

Poli, précis, le jeune vendeur passionné d’automobile qui alternait alors entre chômage et missions de sécurité explique longuement aux juges les soubresauts de sa bluette avec ce premier amour et ses amis: intrigues sentimentales, flirts, petites fâcheries, tempêtes dans un verre d’eau, A. offre un récit digne d’un soap opera pour très jeunes adolescents. Mais cette version genevoise d’«Hélène et les garçons» tourne vite au gore.

Fou de rage contre celui qui l’empêche, pense-t-il, de récupérer celle qu’il aime, il il enchaîne les menaces de mort sur les réseaux sociaux («commence déjà à creuser car la prochaine fois que tu me vois le dong aura sonné») et annonce explicitement son acte à ses amis: «je vais l’écraser comme une vieille merde avec ma Seat», «je veux le tuer, l’enterrer, et basta», etc.

Il nie avoir voulu tuer

«Les mots ont dépassé ma pensée», ose-t-il, niant toute préméditation ou intention homicide. Le soir des faits, les actes dépassent à leur tour sa pensée. «Quand j’appuie sur l’accélérateur, j’étais dans tous mes états. J’ai voulu faire du mal, mais je ne pensais pas qu’il décéderait.» La colère le gouvernait. «Mon but c’était d’avoir la voie libre avec elle», l’autre n’existait pas. Ne voulait-il pas juste l’éliminer? tente la juge. «Non», tient-il. Avant de fondre en larmes. «J’ai pris toutes les mauvaises décisions. Je n’ai pensé qu’à moi, alors que c’était à moi de me contrôler et de dégager.»