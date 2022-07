Kingzer va marquer le coup au Paléo Festival

Kingzer est devenu l’un des plus grands ambassadeurs du hip-hop helvétique depuis qu’il a signé, en 2018, sur Mal Luné Music, label parisien renommé, qui a notamment révélé le poids lourd Ninho.

Non, je n’y ai jamais mis les pieds. Je vais le découvrir en tant qu’artiste. C’est fou. Pour cette occasion, je ne peux pas donner un concert standard, je vais marquer le coup avec des invités surprises.

Ninho joue le même soir que vous, et le Genevois Di-Meh est voisin du festival…

Joker! Je désire garder mes invités secrets jusqu’au show. Pour en revenir à Di-Meh, je suis très fier de notre collaboration sur «6 hours». On a marqué l’histoire du hip-hop suisse. Jamais jusqu’alors des grands artistes lausannois et genevois, régions historiquement rivales, n’avaient sorti un titre ensemble.

Ils sont bons. Les gens ont enfin eu l’occasion de me découvrir plus en profondeur. Avant, ils me connaissaient surtout au travers de freestyles ou de singles. Je n’avais jamais eu l’occasion de sortir une série de morceaux où je parle de mon vécu.