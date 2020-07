People

«Je vais me faire ramasser, ça serait tellement amusant»

Lors d’une discussion sur YouTube avec une star de la WWE, Charlize Theron s’est montrée intéressée à participer à des combats.

Lors d’un récent échange sur YouTube avec Kofi Kingston, star de la World Wrestling Entertainment, Charlize Theron a fait part de son intérêt pour monter sur le ring et participer à des combats. L’actrice de 44 ans s’est forgé une réputation de star de films d’action après avoir participé à des longs métrages comme Atomic Blonde, Mad Max: Fury Road et le nouveau film de Netflix, The Old Guard, pour lequel elle s’est entraînée jusqu’à cinq heures par jour pendant près de quatre mois.