Kim Glow : «Je vais me présenter aux élections présidentielles»

Fière d’avoir prédit le second confinement en France, Kim Glow souhaite désormais gouverner son pays en 2022.

La Française de 34 ans annoncé son projet dans une story Instagram, après l’annonce officielle du reconfinement dans l’Hexagone, qu’elle avait prédit quatre jours plus tôt.

Se sentant alors pousser des ailes, l’ex-candidate des «Anges» a annoncé une grande nouvelle dans une story Instagram: «Mes chers compatriotes. Samedi 24 octobre, je vous ai annoncé officiellement, avant même le gouvernement, le reconfinement de la France entière! Ne doutez plus jamais de moi!» Et la bimbo de 34 ans d’ajouter: «J'ai pris la décision de me présenter aux prochaines élections présidentielles de 2022.»