James Corden va prendre de longues vacances avec sa famille

James Corden a décidé de quitter Los Angeles pour retourner vivre à Londres, sa ville natale. IMAGO/Cover-Images

Le comique britannique a conquis la planète avec ses séquences karaoké où il chante en voiture en compagnie des plus grandes stars, tout en conduisant dans Hollywood. Après huit années à la tête du «Late Late Show», il a décidé d’abandonner l’émission. C’est sur Hollywood Boulevard, lors du Paley Fest, qu’il a expliqué les raisons de son départ.

La dernière de votre «Late Late Show» est diffusée le jeudi 27 avril 2023. Pourquoi avoir choisi d’arrêter?

Je préfère abandonner l’émission au sommet plutôt que de continuer des années supplémentaires et être viré parce que l’audience baisse. Je pense aussi que nous avons apporté tout ce que l’on pouvait à ce genre de talk-show et j’ai besoin de me renouveler en me donnant cet énorme challenge d’arrêter une émission qui est rodée et cartonne.



Vous dites quitter Hollywood pour rentrer à Londres. Faites-vous un burn-out après huit ans au quotidien à la télé?



Il y a eu des moments délicats car je ne peux pas être partout en même temps. Je me souviens que j’étais en chemin pour le plateau télé lorsque ma femme m’a prévenu qu’elle était sur le point d’accoucher de notre fille. J’ai fait demi-tour pour être avec elle et heureusement que l’acteur Bryan Cranston («Breaking Bad») a accepté de me remplacer au pied levé sinon il n’y aurait pas eu d’émissions pendant plusieurs jours.



Les plus grandes stars ont participé à votre programme. Avez-vous un regret?

Pas vraiment. La première chose qui me vient en tête est l’idée que nous avions avec Jennifer Lopez de passer une journée entière dans une cage en verre au-dessus de Sunset Boulevard pour filmer la réaction des passants en dessous et la nôtre. Finalement, cela ne s’est pas fait car J. Lo n’a pas réussi à trouver une journée entière de libre dans son agenda (rire).



Quels sont vos meilleurs souvenirs de votre programme?

Il y en a tant! Nos séquences avec Tom Cruise resteront comme un grand moment dans mon esprit. Je pense au jour où il m’a invité à le rejoindre sur le tournage de «Top Gun: Maverick» et qu’il m’a fait monter dans le jet. Il l’a piloté lui-même, nous a fait faire un looping et je croyais que mon cœur allait lâcher.

Quels sont vos projets pour le futur?