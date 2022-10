Aurélie Preston va prendre soin d'elle

Aurélie Preston : «Je vais prendre soin de moi»

C’est un sacré soulagement pour les proches et les fans d’Aurélie Preston. Après avoir posté un message très alarmant sur Instagram, laissant présager une tentative de suicide, le 3 octobre 2022, l’ex-candidate des «Anges 8», ouvertement bisexuelle , est saine et sauve.

La Française de 30 ans, qui a été harcelée et qui a vécu de nombreuses difficultés dans la téléréalité, a cependant été hospitalisée. «Merci à vous pour vos messages qui me font chaud au cœur, a-t-elle écrit dans une story Instagram postée jeudi 6 octobre 2022. Je sors de l’hôpital aujourd’hui, je suis très émue et bouche bée de tout votre amour et soutien, a-t-elle ajouté, sans pour autant révéler si elle avait voulu mettre fin à ses jours. Je vois que l’on peut encore croire en l’être humain. Je vais prendre soin de moi, prendre le temps de me reconstruire, faire du sport, de la musique… mon essence vitale. Je vous aime très fort et merci de faire perdurer l’humanité.» Juste avant son hospitalisation, celle qui se considère comme «une survivante de la téléréalité» s’est confiée sans détour sur son parcours chaotique dans ce milieu controversé à Jeremstar, qui a aussi été menacé sur les réseaux.