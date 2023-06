YvDre rappera lors de la carte blanche d'OrelSan au Vibiscum

La soirée d’ouverture, consacrée au hip-hop, est une des plus prisées. Il faut dire que la «carte blanche» offerte à OrelSan réunira du beau monde, dont YvDre, estimé rappeur lausannois depuis plus de deux décennies. «C’est le graphiste Sébastian Strappazzon qui a pensé à moi. On se connaît d’avant qu’il lance la marque Avnier avec OrelSan et c’est un ami qui a créé le logo», explique le quadra. Ce dernier est programmé à 17h45, pour un live d’une quinzaine de minutes. «C’est tôt, j’avoue, mais c’est quand même chouette. J’aurai le temps de me reposer avant le megashow d’Orel (ndlr: prévu à 22h30) et surtout de voir tous les autres artistes. Je me réjouis de voir particulièrement Rapi Sati, le Snoop Dogg français qui arrive avec une identité assez fun, assez drôle, ainsi que Winnterzuko, qui représente la nouvelle scène du rap français», confie-t-il. Quant aux morceaux qu’YvDre présentera, ce seront essentiellement ses derniers en date. «Je vais privilégier mes titres récents, ceux qui figurent sur l’album «YD» que j’ai sorti en 2022. Les morceaux de rap sont très courts, j’ai donc le temps d’en enchaîner pas mal, alors je ferai aussi quelques classiques d’avant», livre-t-il.