La Chancellerie intervient

«Je vais recouvrir la photographie d’Alain Berset»

La Chancellerie fédérale est intervenue auprès de l'auteure du roman sexuel fictif sur le conseiller fédéral Alain Berset pour violation de dispositions relatives à la protection de la personne.

La jeune écrivaine, qui serait aussi musicienne et artiste, tient à garder son identité secrète.

Une auteure anonyme de 27 ans, se présentant sous le nom de Jessica Jurassica, a publié il y a quelques jours un roman érotique fictif relatant les aventures sexuelles du conseiller fédéral fribourgeois Alain Berset. L’essai, intitulé «Le fruit le plus défendu du Palais fédéral», a suscité des réactions majoritairement positives, selon l’auteure.

Avant même la publication, la responsable de la communication de la Chancellerie fédérale avait toutefois mis en garde, rappelant que «l’utilisation non autorisée d’images du Conseil fédéral à des fins publicitaires ou commerciales implique généralement une intervention, car une telle utilisation viole diverses dispositions relatives à la protection de la personne et au droit d’auteur et peut également être déloyale.»