Vaud : «Je vais te renvoyer en Afrique»

Un Congolais de 49 ans a été condamné pour des maltraitances physiques et psychologiques ainsi que des menaces sur sa fille adolescente.

Un Congolais a été sanctionné par la justice vaudois pour avoir été maltraitant, entre 2018 et 2020, envers sa fille née en 2004. dr

Coups de pied, insultes et menaces, téléphone sous surveillance, pratique religieuse imposée… Vanessa* en a subi des verts et des pas mûrs avec son papa Désiré*. Entre 2018 et septembre 2020, l’ado venue de la République démocratique du Congo pour retrouver son père a vécu sous le joug de ce quadragénaire alcoolique et lunatique.

Outre les violences physiques et verbales et les pressions psychologiques, l’ado se voyait imposer des pratiques cultuelles imposées deux fois par semaine chez les Témoins de Jéhovah. Et quand les choses n’allaient pas dans le sens souhaité par Désiré, le quadra disait à sa fille «Je vais te renvoyer en Afrique».

Coup de pied dans le ventre

En septembre 2020, alors qu’elle se trouvait avec son père chez le frère de celui-ci, Désiré lui a donné un coup de pied au ventre. Le père alcoolisé a exigé que l’ado lui remette son téléphone avant de s’énerver face aux réticences de sa fille à obtempérer. «Je vais te jeter par dessus le balcon», a menacé Désiré. Vanessa a fini par se confier à l’école. Un signalement a été fait. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a saisi la justice. Vanessa a été placée en octobre 2020.

Il passe des aveux aux dénégations

Entendu par la police en décembre, Désiré a admis les coups de pied et les menaces. «Je l’ai fait venir ici pour lui offrir une meilleure vie. Je bosse de nuit et je n’ai pas le temps de m’occuper d’elle», a-expliqué l’homme de 49 ans. Mais, entendu par la procureure, le Congolais a changé de version et s’est rétracté. Entendu comme témoin, son frère aussi a nié toute forme de violence du prévenu. La procureure n’a pas cru à ce qui a tout l’air d’une version arrangée entre les deux frères. L’ex-compagne de Désirée, elle, a souligné l’autoritarisme du Congolais.

Casier judiciaire vierge

Inconnu de la justice avant cette affaire de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de voies de fait qualifiés, Désiré a été condamné par ordonnance pénale à une peine de 50 jours-amende à 30 francs avec un sursis de deux ans et à une amende de 600 francs. Il a également eu 3190 francs de frais de justice et de procédure à payer. Quant à Vanessa, elle est devenue majeure depuis le printemps passé.

*Prénom d’emprunt