Etats-Unis: «Je vais très très probablement me représenter. Soyez prêts»

États-Unis : «Je vais très très probablement me représenter. Soyez prêts»

Depuis son départ fracassant de la Maison-Blanche en janvier 2021, Donald Trump laisse planer peu de doutes quant à ses velléités de retour. À plusieurs reprises, le républicain a laissé entendre qu’il se relancerait à l’assaut du pouvoir. Mais jeudi, lors d’un meeting dans l’Iowa à cinq jours des «midterms», le milliardaire a passé la vitesse supérieure. Face à ses partisans, Donald Trump a clairement annoncé la couleur: «Je vais très très probablement me représenter. Soyez prêts, c’est tout ce que je peux vous dire. Nous allons reprendre l’Amérique et surtout, en 2024, nous allons reprendre notre magnifique Maison-Blanche», a-t-il lancé.

Lors du meeting de jeudi soir, Donald Trump a réitéré son affirmation infondée selon laquelle l’élection de 2020 était truquée. «Je me suis présenté deux fois. J’ai gagné deux fois, et j’ai fait beaucoup mieux la deuxième fois que la première, en obtenant des millions de voix de plus en 2020 qu’en 2016», s’est vanté le républicain. «Et de même, en obtenant plus de voix que n’importe quel président en exercice dans l’histoire de notre pays, et de loin», a-t-il ajouté face à un public survolté.