Zayn Malik souhaite être un bon exemple pour sa petite Khai

Le chanteur anglais Zayn Malik, ici en 2018, devrait bientôt sortir un nouveau single. IMAGO/ABACAPRESS

Cela faisait six ans que Zayn Malik n’avait plus accordé d’interview. Alors qu’il s’apprête à faire son retour dans la musique après deux ans d’absence, l’ex chanteur de One Direction s’est confié à Alex Cooper dans son podcast «Call Her Daddy» diffusé mercredi 12 juillet 2023. Le Britannique de 30 ans a notamment révélé à quel point la naissance de sa petite Khai, 2 ans, qu’il a eue avec son ex-compagne Gigi Hadid, avait changé sa vie. «Depuis que j’ai ma fille, la chose la plus importante dans mon esprit est d’essayer d’être un bon exemple pour elle. C’est la raison pour laquelle je fais cette interview, a-t-il dit. J’étais très anxieux à l’idée d’avoir une telle conversation. Je veux qu’elle puisse me regarder et se dire: «Yo, mon père fait ça».

Zayn a également constaté que son humour avait changé depuis qu’il avait découvert les joies de la paternité: «On n’arrête pas de me dire que je raconte des blagues de papa. Et je me penche sur la question en me disant que c’est bon, c’est cool, même si les gens me regardent comme si j’étais bizarre. Alors je me dis: «Oui, je suis père, j’ai le droit de raconter ces blagues maintenant.»

Enfin, l’artiste, qui a connu des moments difficiles au sein de One Direction et qui s’était embrouillé avec la mère de Gigi Hadid, a ajouté que Khai, dont il a la garde partagée, lui apportait un réel bonheur: «Il y a un moment dans la vie d’adulte où tout est vague, gris et ennuyeux, et elle a ramené de la couleur pour moi, c’est sûr.»