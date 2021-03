États-Unis : «Je veux m’en sortir!»: La dernière vidéo d’un apprenti parachutiste

Un jeune homme de 18 ans s’est tué lors de son premier saut en parachute, en août 2016. Le propriétaire du centre vient d’être condamné à verser 40 millions de dollars de dommages et intérêts à sa famille.

Tout sourire, Tyler Turner s’adresse à un membre du personnel du Lodi Parachute Center, à Acampo (Californie). Le jeune homme de 18 ans cache mal son anxiété avant de réaliser son premier saut en parachute. «Ça fait un peu peur… Quand je serai là-haut je vais me dire «oh mon Dieu», et l’adrénaline va entrer en jeu et je vais juste laisser faire les choses», se réjouit-il. L’Américain adresse ensuite un petit geste à sa maman et lance une plaisanterie qui, aujourd’hui, prend une dimension terriblement ironique: «Je veux m’en sortir.»