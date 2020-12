Lausanne : «Je veux mettre en avant les filles dans l’e-sport»

La Vaudoise SekaiLove a su se faire une place dans le monde de l’e-sport romand. Elle donne ses conseils à celles qui veulent en faire autant.

1 / 1 La Vaudoise sait allier bonne humeur et professionnalisme. DR

À force de travail et de persévérance, Amandine Marguerat est devenue l’un des visages de l’e-sport et du gaming romands. Plus connue sous son pseudo SekaiLove, elle présente chaque jeudi l’émission Whisp Her sur Twitch.

SekaiLove, comment es-tu arrivée dans l’e-sport?

Je jouais pour le fun durant mes études d’architecture d’intérieur. Puis j’ai commencé à cast des games d’«Overwatch» il y a trois ans. J’ai été très bien reçue en tant que femme. J’ai ensuite été repérée par esports.ch pour commenter l’actu e-sport, tous les lundis sur Twitch.

Quel est ton historique en tant que gameuse?

J’ai tryhard «Overwatch» dès sa sortie et j’ai intégré une team. Malheureusement, je suis tombée sur une personne misogyne qui m’a rabaissée et fait perdre confiance en moi. Mais je voulais rester dans l’e-sport. Maintenant, je m’intéresse à d’autres jeux, comme «Teamfight Tactics» («TFT»), que j’adore car il est posé, très chill, ou encore «Valorant».

Quel conseil donnerais-tu à une fille intéressée par l’e-sport?

Plusieurs m’ont déjà approchée car elles voulaient cast mais pensaient manquer de répondant. Il faut s’entraîner, en solo au début. On apprend à occuper la place et meubler les silences, tout en s’habituant aux deux rôles classiques: le commentateur et l’analyste. Un autre poste accessible est le management d’une équipe, à condition d’être très organisée! Car on est un peu la maman de l’équipe et il faut gérer beaucoup de choses.

Et pour celles qui veulent faire de la compétition?

Bonne chance! Malheureusement, il y a la pression d’en faire plus car on est une fille. Il faut donc vraiment avoir les épaules, ne pas se laisser abattre et privilégier les entraînements avec des gens que l’on connaît. Il est plus facile de percer dans un jeu solo, comme «TFT» ou «Hearthstone». D’ailleurs, la Chinoise VKLiooon a remporté le championnat du monde 2019 sur «HS». C’était la meilleure façon de répondre à ceux qui doutaient d’elle car c’est une fille.

Combattre les clichés liés au genre Chaque jeudi à 19h, l’émission Whisp Her sur la chaîne Twitch RTSeSport_TV fait la part belle aux questions de genre, aux problèmes liés aux discriminations ou au harcèlement. Mais pas seulement. «On veut fight les clichés et mettre au tapis les différences!» explique Noëlle Desjeux, alias «PsychoHugger», qui anime l’émission avec SekaiLove. «Notre but est de partager des expériences, des témoignages, d’ouvrir le débat sur des questions qui intéressent les jeunes. Nous en profitons aussi pour mettre en valeur le travail des femmes dans le jeu vidéo ou l’e-sport.» L’émission n’est de loin pas que pour les gameuses et veut s’attaquer aux clichés qui visent autant les filles que les garçons, tout en parlant sans tabou de questions liées à l’identité sexuelle, aux problématiques sociétales ou encore au handicap.