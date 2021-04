Ulysse Freitas - «Je veux mettre les Suisses en avant»

Si les années ont passé depuis qu’il avait été élu Mister Suisse romande 2013, Ulysse Freitas est toujours aussi actif dans l’univers de la beauté. Organisant désormais les castings en Suisse romande et en Suisse alémanique de Top Model Europe, le Genevois de 29 ans est à la recherche de futurs mannequins, hommes et femmes.

«À la base, ce concours international est belge. Il y a trois catégories: photomodèle, mannequin et modèle sportif», explique-t-il. Les vainqueurs gagneront un séjour en République dominicaine, où ils participeront à la Fashion Week. «Cette visibilité pourra les faire repérer et leur apporter du travail.» Dimanche 25 avril 2021, l’un des castings s’est déroulé dans un hôtel lausannois. A cause de la pandémie, les candidats se sont présentés masqués face à Ulysse et à deux autres membres du jury, eux aussi portant un masque.