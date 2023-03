Pat Burgener sorte un premier album solaire

C’est une question que je me pose de plus en plus. À mes débuts, je ne faisais que des petits concerts. C’était plus simple. Là, tout a pris plus d’importance, que ce soit dans le snowboard, la vidéo (ndlr: Pat est également réalisateur) ou dans la musique. Aujourd’hui, je n’ai par exemple plus le temps de participer à une Coupe du monde. Je me concentre sur les Championnats du monde et les Jeux olympiques de Milan en 2026. Même les X Games, je me demande ce que ça m’amène réellement. Est-ce que je n’aurais pas meilleurs temps d’enregistrer un album plutôt que d’y participer? La réponse est «oui». La musique m’apporte tellement plus de choses. J’essaie de trouver le bon équilibre entre les deux. Et chaque sportif sait, qu’à un moment, sa carrière va s’arrêter. J’espère pouvoir servir d’exemples à des jeunes en leur montrant qu’on peut mener deux carrières en parallèle.