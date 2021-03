Je reste calme parce que je ne le comprends pas. Les chiffres, d’écoutes et de ventes, autour de ce titre sont irréels (ndlr: plus de 60’000 copies vendues en Suisse, 130 millions d’écoutes sur Spotify et 35 millions de vues sur YouTube). Je préfère aller de l’avant et me concentrer sur mon futur.