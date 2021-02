Sur ses retrouvailles: «C’était un Vendée Globe difficile avec de nombreux problèmes techniques. Il a fallu mettre la course de côté, pour ramener le bateau à bon port. Je suis parti en tant que compétiteur et j’ai fini en aventure. Je suis très content de voir mes concurrents, ça fait plaisir de se retrouver. C’est un moment de partage car on sait ce qu’on a vécu, on sait la difficulté que c’était et c’est une fierté de se retrouver tous ensemble.»

Sur sa double course: «Il y a eu plusieurs courses dans la course, avec différents pelotons. J’ai beaucoup échangé avec mes concurrents, c’était des moments inoubliables, j’ai appris à rencontrer et connaître des marins. C’était une belle bagarre et beaucoup de plaisir à naviguer avec des gens avec un bon état d’esprit.»