Lady Gaga veut vivre davantage une vie de solitude

Lady Gaga : «Je veux vivre davantage une vie de solitude»

Quand elle était plus jeune, celle que l’on verra bientôt dans la suite de «Joker» passait déjà beaucoup de temps seule à écrire de la musique. «Mais plus je réussissais, plus je sentais que j’avais besoin que d’autres personnes me disent que j’étais géniale», se souvient l’Américaine de 36 ans. Aujourd’hui, la lauréate d’un Oscar travaille énormément dans sa villa à Malibu , loin des regards indiscrets. «C’est ce qui me rend vraiment heureuse», assure l’artiste, qui partage tout de même son quotidien avec son copain Michael Polansky, ingénieur et gérant d’une fondation philanthropique.

Ce n’est pas la première fois que Stefani Germanotta, de son vrai nom, parle de son ressenti face à la gloire et à la notoriété. «J’ai parcouru la planète et j’ai vu les gens les plus heureux dans les régions les plus pauvres du monde. Leurs valeurs sont intactes. Dans les maisons les plus somptueuses, j’ai rencontré les personnes les plus tristes et les plus déprimées», avait-elle confié au «Guardian», en 2016. Lors de la sortie de son cinquième album, «Joanne», cette année-là, Lady Gaga avait voulu faire passer un message important à travers ses chansons. «Je voulais rappeler au monde entier et à mes fans que les choses les plus importantes sont l’amour et la gentillesse. La gentillesse est ce qui créera l’harmonie, pas la célébrité ni la renommée», avait-elle déclaré.