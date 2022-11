Un premier livre pour Victoria Méhault

Victoria est ravie des premiers retours sur «Le Burn Book». Instagram/Victoria Méhault

Révélée en 2020 dans «Les Marseillais aux Caraïbes», Victoria Méhault est rapidement devenue une star sur les réseaux sociaux. La jeune femme de 24 ans, ex-compagne de Bastos, est suivie par 1,3 million de personnes sur Instagram et compte 321’000 abonnés sur YouTube. Loin de se reposer sur ses lauriers, Vivi s’est lancé un nouveau défi et a publié «Le Burn Book – Le meilleur moyen pour te défouler!» aux Éditions Hugo Images.

Qu’est-ce qu’un «burn book»?

C’est un cahier dans lequel on peut se permettre d’écrire du mal des gens puisque personne ne va le voir. C’est une bonne thérapie pour éviter d’aller en prison. (Elle rit.) On sait que la thérapie par l’écriture existe, et c’est quelque chose qu’on a essayé de retranscrire dans ce cahier avec des exercices et de petits jeux.

Pourquoi avoir voulu publier le vôtre?

J’en avais créé un pour répondre de manière plus légère et avec un peu plus de douceur quand on m’attaquait sur les réseaux. Je m’étais inspirée du film «Mean Girls», dans lequel il y a un burn book. C’est parti de là. Et d’une bêtise, ça a fini en maison d’édition.

Le livre est disponible depuis le 13 octobre 2022, quels sont les premiers retours des lecteurs?

Tout le monde en est très content. Ce qui m’a étonnée, c’est qu’il y a des lecteurs de tous âges. Ils me disent que c’est bien, amusant, ludique. Ce n’est pas vraiment un livre, c’est plus un cahier de vacances pour les rageux. Ça fait passer le temps.

Avez-vous d’autres projets d’écriture? Un roman ou une autobiographie?

Une autobiographie, non, je vous avoue que je n’ai pas vraiment envie de mettre la France entière sous Xanax! (Elle rit.) Je ne suis pas sûre que ça ferait beaucoup de ventes. Mais «Le Burn Book» m’a donné des idées, oui, et la maison d’édition serait très contente de continuer à collaborer avec moi, mais en ce moment ce n’est pas ma priorité. J’avoue aussi que je trouve le format livre sympa pour des jeux, mais pour raconter des histoires, j’ai une chaîne YouTube et je le fais en vidéo.

Téléréalité, réseaux sociaux, écriture: vous avez envie de tester plusieurs domaines?

Je veux voir si je peux exceller dans tous les domaines. Je sais que les candidats de téléréalité ne sont pas forcément vus comme des lumières, mais ils ont des idées, et c’est bien aussi d’utiliser différents supports. Il y a des gens qui n’utilisent pas forcément les réseaux sociaux et qui sont plus branchés livre. C’est un petit pari.

Ça vous gêne que les candidats de téléréalité aient cette image de personnes sans rien dans la tête?