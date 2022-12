Nicolò Ferrari ne savait pas qu'il était célibataire

Nicolò Ferrari : «Je viens d’apprendre que je n’étais plus en couple»

Victoria Mehault et Nicolò Ferrari étaient en couple dans «Le cross: les Marseillais vs le reste du monde vs les motivés».

Coup de tonnerre au pays de la téléréalité. Nicolò Ferrari et Victoria Mehault, qui formaient un couple fort sympathique à suivre devant son écran, ne s’aiment plus. Et c’est peu dire que leur séparation se passe plutôt mal. Les candidats, encore ensemble lors du tournage de l’émission «Le cross: les Marseillais vs le reste du monde vs les motivés» actuellement diffusée sur W9, lavent leur linge sale en public.