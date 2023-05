Jazz Correia vit l’un des moments les plus durs de sa vie

Rien ne va plus pour Jazz Correia. Alors qu’elle a vécu des moments compliqués, notamment dus à la suppression de son compte Snapchat , la matriarche de la «JLC Family», installée à Dubaï, semble aller de plus en plus mal.

Après avoir récemment annoncé qu’elle allait s’absenter des réseaux sociaux pendant un moment, la starlette de téléréalité a posté une photo d’un corps sous rayon X avec une image de cœur déchiré dans une story Instagram, mardi 9 mai 2023. Dans la légende, l’épouse de Laurent a écrit: «Les amis, les personnes qui me suivent, pardonnez-moi de ce silence, mais j’ai le cœur en miettes. Je n’arriverai pas non plus à revenir en cachant le malheur que je vis, mais je ne suis pas prête aujourd’hui à me mettre à nu. Je vais trouver mon courage et puis parler. Je vis actuellement l’un des moments les plus durs de ma vie entière. Je ne savais même pas que souffrir autant était possible. J’arrive bientôt.» Un message sombre qui a de quoi inquiéter ses 4 millions d’abonnés sur Instagram.