Miss Universe Switzerland vit un rêve et un cauchemar à la fois

«Je vis un rêve de petite fille et un cauchemar à la fois», confie la Valaisanne de 19 ans. Si son expérience au concours de Miss et Mister Suisse francophone en 2021 s’était bien passée, ce n'est pas du tout le cas pour celui de Miss Universe Switzerland. Étudiante pour devenir institutrice, Alia a pris une année sabbatique pour se consacrer à son rôle de reine de beauté qui prendra fin en septembre 2023 . Elle le regrette aujourd’hui. «On m’a dit qu’il y aurait plein d’événements, de shootings et de voyages, mais rien de tout ça n’est arrivé. On m’a vendu du rêve», déplore-t-elle. Mais c’est surtout sa mésentente avec Lina Poffet, directrice de Miss Universe Switzerland, qui l’a le plus marquée: «Il y a eu du chantage, du rabaissement de sa part. Elle m’a harcelée au téléphone. Si je ne lui répondais pas tout de suite, elle se fâchait.» Dès le début de son aventure, Alia affirme avoir «beaucoup insisté» pour que ses déplacements lui soient payés. Elle a aussi dû acheter des vêtements pour son image de Miss et rechercher seule ses sponsors. «Heureusement que j'ai un caractère fort car j’aurais pu tomber en dépression», dit la jeune femme. Ses seuls bons souvenirs: son expérience à l’élection de Miss Univers à La Nouvelle-Orléans et son voyage en Indonésie. «Je veux que les filles sachent à quoi elles peuvent s’attendre en s’inscrivant à ce concours. Manque de professionnalisme et de respect.»