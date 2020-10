Australie«Je vois sa bouche bouger… On a un souffle!»

Pour comprendre le lien particulier qui unit Paul et Lucas, il faut remonter au 2 septembre. Ce jour-là, une femme débarque au commissariat complètement paniquée, son bébé de 10 semaines inanimé dans les bras. Fort de ses trente ans d’expérience, le sergent prend l’enfant en charge et lui pratique un massage cardiaque. Et ça fonctionne: en une trentaine de secondes, devant sa maman en larmes, le petit Lucas revient à la vie. «Je vois sa bouche bouger… On a un souffle!» s’exclame une voix féminine.